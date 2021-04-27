Экстрадиция кыргызстанца в Таджикистан. Активисты требуют реакции от главы МИД

У здания МИД в Бишкеке проходит митинг. Активисты требуют, чтобы глава ведомства Руслан Казакбаев отреагировал на задержание граждан Кыргызстана в России по запросу таджикской стороны.

По их словам, сегодня в РФ состоится судебное заседание по делу кыргызстанца Эсена Мажитова.

«Его арестовали 18 апреля сразу по прибытии в Россию по запросу Таджикистана. Мажитова обвиняют в организации массовых беспорядков. Это связано с историей, которая произошла в августе 2020 года на приграничной территории между КР и РТ. Там были столкновения, сожжено несколько домов, в том числе дом семьи Мажитовых. С обеих сторон граждане получили ранения. Нам непонятно, на каком основании таджикская сторона объявила нашего гражданина в международный розыск по линии Интерпола. И это не единственный случай», — рассказал участник акции Мээрбек Мухтар.

Фото 24.kg. Активисты митингуют у здания МИД

В связи с этим активисты потребовали от Руслана Казакбаева взять под свой контроль этот вопрос. Они также требуют реакции от послов Кыргызстана в Таджикистане и России.

«Требуем также, чтобы наши послы Гульнара-Клара Самат и Жаныш Рустенбеков сделали официальное заявление по этому вопросу, а наши правоохранительные органы выяснили, насколько законна экстрадиция кыргызстанца в Таджикистан», — заключил Мээрбек Мухтар.

Отметим, житель села Кок-Таш Баткенского района Эсен Мажитов задержан 18 апреля в Нижнем Новгороде по запросу МВД Таджикистана. По словам родственников, таджикские власти возбудили на него уголовное дело по факту конфликта на границе 8 мая прошлого года. Эсена Мажитова обвиняют в участии в массовых беспорядках.

Напомним, 8 мая 2020 года в местности Чек Баткенской области возник конфликт из-за использования 50 соток земли. Военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников. Во время перестрелки трое военнослужащих ГПС КР получили ранения. В больницу поступил и один местный житель. Граждане Таджикистана подожгли дом Мажитовых, который стоял вблизи неописанного участка границы. Эсену Мажитову удалось восстановить свой дом с помощью активистов и местных властей.

Недавно его сын обратился к президенту Садыру Жапарову с просьбой решить вопросы границы.