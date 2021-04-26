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Власть
Сюжет: COVID-19

Алымкадыр Бейшеналиев: Сегодня Садыр Жапаров сам расскажет о лечении аконитом

Президент Садыр Жапаров сегодня даст интервью по поводу аконита. Об этом на брифинге, посвященном Европейской неделе иммунизации, сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

Журналисты поинтересовались у чиновника, нет ли противоречия в его словах: две недели назад он говорил, что лечат больных иссык-кульским корнем, а сегодня призывает всех прививаться от COVID-19.

«Если журналисты не знают разницу между лечением и вакцинацией, то представьте, как простому народу разобраться. Вакцинация — это профилактика. Если мы ее сделаем, то люди не заболеют. Мы не отказываемся лечить аконитом, другими средствами. Как сказали сейчас в ВОЗ, в других странах, во Франции, Бельгии, некоторых областях России, тысячелетиями применялся аконит. И у нас в Кыргызстане веками он применялся. Сегодня в два часа президент сам будет давать интервью по поводу этого аконита», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

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Отметим, что ранее на брифинге глава странового офиса ВОЗ в Кыргызстане Назира Артыкова отметила, что ранее организация уже озвучивала свою позицию по применению аконита.

«ВОЗ не располагает никакими документами по лечению COVID-19 иссык-кульским корнем. Когда они будут предоставлены, изучены, сможем ответить на все вопросы», — отметила она.

Напомним, президент Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен.

Однако в аккаунтах Садыра Жапарова в Facebook и Instagram исчезли публикации, которые он написал ранее об эффективном лечении иссык-кульским корнем.

Депутаты профильного комитета парламента выразили недоверие министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191487/
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