Итоги референдума. При пересчете голосов данные УИК подтвердились

При повторном подсчете голосов по референдуму данные УИК подтвердились. Об этом сообщил глава столичной ТИК Кайрат Маматов.

По его данным, пересчет прошел накануне на семи участках в Бишкеке — № 1028, 1029, 1107, 1243, 1246, 1336, 1339. На них наблюдатели отметили нарушения и расхождения в данных по явке.

В Кыргызстане 11 апреля прошли референдум и местные выборы. По предварительным данным Центризбиркома, проект новой Конституции поддержали 79,24 процента, против — 13,66 процента пришедших на избирательные участки. Явка составила 37,07 процента.