Итоги референдума. На некоторых участках в Бишкеке будет пересчет

На некоторых избирательных участках в Бишкеке по итогам референдума по принятию проекта новой Конституции пересчитают голоса. Об этом сообщает ТИК.

Уточняется, что пересчет пройдет на семи участках — № 1028, 1029, 1107, 1243, 1246, 1336, 1339. Наблюдатели отмечают, что здесь были нарушения и расхождения в данных по явке.

На УИК № 1343 итоги всенародного голосования признаны недействительными.

В Кыргызстане прошли референдум и местные выборы. По предварительным данным ЦИК, проект новой Конституции поддержали 79,24 процента, против — 13,66 процента пришедших на избирательные участки. Явка составила 37,07 процента.