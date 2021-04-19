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Власть
Сюжеты: COVID-19, Скандалы с чиновниками

Откажутся же. Почему пациентам не говорили об аконите, пояснил глава Минздрава

«Все медработники, которых мы обучили, должны были объяснять пациентам, что им дают аконит, и брать у них согласие», — сообщил 24.kg министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

После его заявления о применении в лечении ядовитого растения пользователи соцсетей стали писать, что пациентам в больницах приносят «травяной отвар от кашля», но не спрашивают согласия на такое лечение.

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«На кыргызском языке аконит называется уу коргошун (в самом названии присутствует слово «яд». — Прим. 24.kg), и когда они услышат это, многие не поймут и не захотят лечиться. Тот же клексан, если сказать «уу клексан», что яд там есть, тоже откажутся. Поэтому со вчерашнего дня я сказал всем медикам называть аконит», — пояснил Алымкадыр Бейшеналиев.

Он добавил, что испытания аконита проводили во время второй волны. «Это было в Токмаке. Список хочу полный опубликовать, любой журналист может сходить домой и спросить у людей, говорили им или нет, подписывали они что-то или нет», — сказал чиновник.

Глава Минздрава добавил, что они будут готовить документы о клинических испытаниях, но не уточнил когда. «Я — научный работник, многие методы лечения внедрил при язвенной болезни и, что такое клинические испытания, знаю. Проведем, эксперты посмотрят, оценят», — резюмировал Алымкадыр Бейшеналиев.

В Кыргызстане общественный резонанс вызвала информация о применении в лечении COVID-19 иссык-кульского корня. Известно, что никаких научных исследований такого метода лечения не проводилось. Более того, иссык-кульский корень — очень ядовитое растение и смертельно опасное.

Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом.

Иссык-кульский корень (Борец джунгарский, или Аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum) — многолетнее травянистое растение. Крайне ядовит, считается, что применение его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном использовании. У аконита нет антидота.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190587/
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