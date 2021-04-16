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Власть

Прекращение дела против Райымбека Матраимова. Комментарий Камчыбека Ташиева

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал «Азаттыку» прекращение уголовного дела в отношении экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбека Матраимова.
 
«После расследований «Азаттыка» и Али Токтакунова в наш адрес высказывалась критика по поводу того, что у Матраимова есть имущество за рубежом, но мы его не рассматриваем. Мы его задержали, чтобы он не сбежал. Мы отправили запросы в СНГ, Китай, Турцию, Арабские Эмираты, в другие страны и попросили их помочь в установлении принадлежащего ему имущества. Из этих стран была получена информация о том, что там у Матраимова и членов его семьи нет имущества. Только после этого мы прекратили дело и были вынуждены отпустить его»,   сказал Камчыбек Ташиев.
 

Соединенные Штаты ранее добавили трех человек, в том числе бывшего таможенника Райымбека Матраимова, в так называемый список Магнитского. 

Напомним, бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова задержали 18 февраля. Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ на два месяца. Он обвиняется в легализации (отмывании) преступных доходов. В камере бывший таможенник пожаловался на ухудшение здоровья, его госпитализировали в частную клинику. Там он пролежал больше месяца.

А в октябре 2020 года органы нацбезопасности начали первое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/190338/
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