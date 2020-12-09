Власти США добавили Райымбека Матраимова в санкционный список

Соединенные Штаты добавили трех человек, в том числе бывшего таможенника Райымбека Матраимова, в так называемый список Магнитского. Об этом сообщает «Радио Свобода».

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По данным СМИ, к Райымбеку Матраимову будут применены санкции в соответствии с Глобальным законом Магнитского.

Под санкциями имеются в виду визовые ограничения на въезд в США и блокировка финансовых активов в банках Штатов.

«Райымбек Матраимов обозначен как иностранное лицо, которое является действующим или бывшим государственным должностным лицом, ответственным или замешанным в коррупции, включая незаконное присвоение государственных активов, экспроприацию частных активов для личной выгоды, коррупцию, связанную с государственными контрактами, или добычу природных ресурсов, или взяточничество», — указано на сайте Министерства финансов США.

В сообщении также говорится, что два других человека, попавших под санкции, — граждане Макао и Либерии.