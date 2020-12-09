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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Власти США добавили Райымбека Матраимова в санкционный список

Соединенные Штаты добавили трех человек, в том числе бывшего таможенника Райымбека Матраимова, в так называемый список Магнитского. Об этом сообщает «Радио Свобода».

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По данным СМИ, к Райымбеку Матраимову будут применены санкции в соответствии с Глобальным законом Магнитского.

Под санкциями имеются в виду визовые ограничения на въезд в США и блокировка финансовых активов в банках Штатов.

«Райымбек Матраимов обозначен как иностранное лицо, которое является действующим или бывшим государственным должностным лицом, ответственным или замешанным в коррупции, включая незаконное присвоение государственных активов, экспроприацию частных активов для личной выгоды, коррупцию, связанную с государственными контрактами, или добычу природных ресурсов, или взяточничество», — указано на сайте Министерства финансов США.

В сообщении также говорится, что два других человека, попавших под санкции, — граждане Макао и Либерии.

Напомним, что совместное журналистское расследование «Азаттыка», Kloop и OCCRP о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс.

Райымбек Матраимов фигурирует в уголовном деле по факту коррупции в Таможенной службе. В ноябре 2019-го его уже вызывали на допрос в ГКНБ.

В октябре текущего года органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и заявил, что готов возместить в бюджет 2 миллиарда сомов. Тогда же он перевел на счет ГКНБ 80 миллионов. Суд отпустил Райымбека Матраимова под подписку о невыезде. Перечислить всю сумму он должен был до конца ноября 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176138/
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