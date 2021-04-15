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Власть

Эпидемия туберкулеза в СВО. Солдаты получат справку о негодности к службе

Солдаты, заболевшие туберкулезом, получат справку о негодности к военной службе. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил первый заместитель министра обороны Нурлан Кирешеев.

По его словам, граждане, болеющие туберкулезом, не могут служить в армии.

«Но они могут через три года после завершения лечения пройти снова медицинское освидетельствование, и мы исправим им военный билет», — заявил Нурлан Кирешеев.

Он также отметил, что всех солдат после выписки из противотуберкулезной больницы переведут в Военный госпиталь для прохождения военно-врачебной проверки. После они продолжат восстановление в санатории Минобороны.

Напомним, в феврале стало известно, что семь солдат зенитно-ракетной бригады Сил воздушной обороны заразились туберкулезом. Позже их число выросло. Известно, что первые заразившиеся поступили в Бишкекскую противотуберкулезную больницу в январе. По факту Военная прокуратура Бишкекского гарнизона возбудила уголовное дело. В общей сложности число заболевших достигло 28.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190215/
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