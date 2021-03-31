Эпидемия туберкулеза в СВО. Еще четверо солдат госпитализированы в больницу

Еще четверо солдат госпитализированы в Бишкекскую противотуберкулезную больницу. Об этом 24.kg сообщили в медучреждении. В общей сложности число заболевших достигло 28.

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Уточняется, что у всех вновь поступивших закрытая форма туберкулеза. Состояние больных расценивается как стабильное.

Напомним, в феврале стало известно, что семь солдат зенитно-ракетной бригады Сил воздушной обороны заразились туберкулезом. Позже их количество выросло. Известно, что первые заразившиеся поступили в Бишкекскую противотуберкулезную больницу в январе. По факту Военная прокуратура Бишкекского гарнизона возбудила уголовное дело.