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Власть

В ЦИК опять спорят: кому отдать вакантный мандат Искендера Гайпкулова

В ЦИК опять спорят: кому отдать вакантный мандат Искендера Гайпкулова.

Ранее некоторые члены Центризбиркома, в частности Гульнара Джурабаева, предлагали приостановить решение о передаче вакантного мандата следующему по списку кандидату партии «Ата Мекен». Им является 41-летний Шайлообек Атазов. Свое намерение представители комиссии объяснили так: в 2017 году Искендер Гайпкулов получил мандат вместо Омурбека Текебаева, признанного Бишкекским горсудом виновным по статье «Коррупция» УК КР, а Текебаеву в 2020-м вручили мандат Садык Шер-Нияза, который отказался от депутатства в пользу лидера социалистов.

С требованием упразднить депутатство Омурбека Текебаева в суд обратился незрячий поэт Темирлан Ормуков. По его мнению, Центризбирком принял незаконное решение, вернув лидеру социалистов место в Жогорку Кенеше, поскольку он является судимым. Оправдательных вердиктов в отношении политика пока нет. Дело направлено на пересмотр, значит, он является обвиняемым. Административный и Бишкекский горсуды приняли решение в пользу истца. ЦИК подала кассационную жалобу в Верховный суд.

В итоге члены ЦИК постановили: вернуться к обсуждению этого вопроса через неделю, когда будет принято решение высшей инстанцией суда.

Ссылка: https://24.kg/vlast/183925/
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