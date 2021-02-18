В ЦИК опять спорят: кому отдать вакантный мандат Искендера Гайпкулова.

Ранее некоторые члены Центризбиркома, в частности Гульнара Джурабаева, предлагали приостановить решение о передаче вакантного мандата следующему по списку кандидату партии «Ата Мекен». Им является 41-летний Шайлообек Атазов. Свое намерение представители комиссии объяснили так: в 2017 году Искендер Гайпкулов получил мандат вместо Омурбека Текебаева, признанного Бишкекским горсудом виновным по статье «Коррупция» УК КР, а Текебаеву в 2020-м вручили мандат Садык Шер-Нияза, который отказался от депутатства в пользу лидера социалистов.

С требованием упразднить депутатство Омурбека Текебаева в суд обратился незрячий поэт Темирлан Ормуков. По его мнению, Центризбирком принял незаконное решение, вернув лидеру социалистов место в Жогорку Кенеше, поскольку он является судимым. Оправдательных вердиктов в отношении политика пока нет. Дело направлено на пересмотр, значит, он является обвиняемым. Административный и Бишкекский горсуды приняли решение в пользу истца. ЦИК подала кассационную жалобу в Верховный суд.

В итоге члены ЦИК постановили: вернуться к обсуждению этого вопроса через неделю, когда будет принято решение высшей инстанцией суда.