ЦИК обвиняют в незаконном решении выдать депутатский мандат Омурбеку Текебаеву

Поэт Темирлан Ормуков подал в Административный суд Бишкека иск о признании недействительным решения ЦИК от 15 октября о возвращении депутатского мандата лидеру партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву. Об этом он написал на свой странице в Facebook.

По его словам, Центризбирком принял незаконное решение, вернув Омурбеку Текебаеву мандат, поскольку он является судимым. Оправдательных вердиктов в отношении политика нет, дело направлено на пересмотр, значит, он является обвиняемым.

Напомним, что Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Верховный суд 21 августа 2019-го направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.