10:43
USD 80.63
EUR 95.45
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Пересмотр дела Текебаева/Чотонова

ЦИК обвиняют в незаконном решении выдать депутатский мандат Омурбеку Текебаеву

Поэт Темирлан Ормуков подал в Административный суд Бишкека иск о признании недействительным решения ЦИК от 15 октября о возвращении депутатского мандата лидеру партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву. Об этом он написал на свой странице в Facebook.

По его словам, Центризбирком принял незаконное решение, вернув Омурбеку Текебаеву мандат, поскольку он является судимым. Оправдательных вердиктов в отношении политика нет, дело направлено на пересмотр, значит, он является обвиняемым.

Напомним, что Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Верховный суд 21 августа 2019-го направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170701/
просмотров: 582
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров рассказал, когда на самом деле пройдут парламентские выборы
Обыск в ЦИК проводится в рамках дела о нарушениях на выборах
Обыск в Центризбиркоме. Правозащитница вызвала наряд милиции
В Центризбиркоме проходит обыск
Возобновит ли Россия финансирование? Депутаты встречались с послом РФ
ЦИК пересмотрит свое решение о назначении повторных выборов в парламент
Это превышение полномочий. Омбудсмен отреагировал на допрос членов ЦИК
Выборы-2020. Срок регистрации партий для участия в повторной кампании сокращен
МВД: Членов ЦИК вызывали в качестве свидетелей по делу о массовых беспорядках
В МВД выясняют, с какой целью их сотрудник пришел в ЦИК
Популярные новости
Фото дня. В&nbsp;соцсетях обсуждают жилетку Садыра Жапарова за&nbsp;$3&nbsp;тысячи Фото дня. В соцсетях обсуждают жилетку Садыра Жапарова за $3 тысячи
Эркин Асрандиев рассказал, почему отказался работать с&nbsp;Садыром Жапаровым Эркин Асрандиев рассказал, почему отказался работать с Садыром Жапаровым
Выборы-2020. Еще три партии заявили об&nbsp;участии в&nbsp;гонке Выборы-2020. Еще три партии заявили об участии в гонке
Сооронбай Жээнбеков перед отставкой раздал госнаграды помощникам и&nbsp;водителям Сооронбай Жээнбеков перед отставкой раздал госнаграды помощникам и водителям
Бизнес
Когда нужно сбивать высокую температуру у&nbsp;детей? Когда нужно сбивать высокую температуру у детей?
Хабиб vs&nbsp;Гэтжи: включай O!TV и&nbsp;смотри самый большой бой 2020 года в&nbsp;UFC Хабиб vs Гэтжи: включай O!TV и смотри самый большой бой 2020 года в UFC
Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о&nbsp;легендарном Шерлоке Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
26 октября, понедельник
10:42
Красный Полумесяц Кыргызстана возобновил выездные волонтерские бригады помощи Красный Полумесяц Кыргызстана возобновил выездные волон...
10:31
Милиция Бишкека просит опознать тело. Осторожно, фото!
10:27
ЦИК должна зарегистрировать кандидатов в президенты за 26 дней до выборов
10:26
Конфликт на границе. Для координации действий на место прибыл замглавы ГПС КР
10:26
Grand Slam в Будапеште. Кыргызстанцы остались без медалей