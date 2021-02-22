Назначен Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в России

Гульнара-Клара Самат назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в России. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.



По ее данным, соответствующий указ подписал глава государства Садыр Жапаров.

Бывшая глава ЦИК Клара Кабилова, которая поменяла имя и фамилию на Гульнара-Клара Самат, заняла в ЖК кресло вместо Аиды Саляновой, приговоренной Бишкекским горсудом к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото из интернета. Гульнара-Клара Самат

До этого четыре месяца ЦИК проверяла поступившее от ряда общественных организаций обращение о том, что у нее российское гражданство. На выборах в Бишкекский городской кенеш в 2008 году она заявила, что ей угрожает Максим Бакиев — сын экс-президента Курманбека Бакиева, и покинула страну, опасаясь за свою жизнь. Вернулась в Кыргызстан в 2009-м.

Гульнара-Клара Самат родилась 20 августа 1963 года в городе Таш-Кумыр Джалал-Абадской области. Получила высшее образование по специальности «конфликтология».

Трудовую деятельность начала в 1986 году. Работала в посольстве Кыргызстана в России, в Экономическом совете СНГ, возглавляла оперативную рабочую группу СНГ по вопросам урегулирования конфликта в Абхазии.

2006 — пресс-секретарь президента Курманбека Бакиева.

2007-2008 — председатель ЦИК КР.