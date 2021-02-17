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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Внесенный в парламент проект новой Конституции может быть неокончательным

В парламенте началось обсуждение нового проекта Конституции с инициативной группой. В нем принимают участие депутаты и члены конституционного совещания.

Депутат Кенжебек Бокоев призвал коллег активно участвовать в обсуждении и внести предложения по проекту Конституции.

«Новый проект Конституции в руках парламента. Будет ли предложен этот проект на референдум — решит не президент, а парламент. Этот вариант может и не пройти. Ведь никто не говорил, что проект конституционного совещания — это окончательный вариант», — заявил депутат.

По его словам, по регламенту депутаты не смогут внести изменения в проект Основного закона, если он будет внесен вместе с законопроектом о назначении референдума.

«Коллеги, мы должны сейчас успеть внести изменения. Если проект Конституции вместе с проектом о назначении референдума будет предложен на рассмотрение комитета и пройдет регистрацию, то мы не сможем ничего менять. Так написано в законе», — пояснил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183816/
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