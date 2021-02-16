Хотим статус героя. Комментарий пресс-секретаря президента Садыра Жапарова

Участники событий 5-6 октября 2020 года создали общественное объединение «Кыргыз умуту». Они хотят, чтобы им присвоили звание «Герой октябрьской революции». Активисты также требуют создать революционный комитет и провести люстрацию. Пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек прокомментировала 24.kg выдвинутые Садыру Жапарову требования.

По ее словам, эти активисты регулярно получают помощь от государства, в том числе медицинскую.

«Что касается присвоения звания героев и придания статуса революции тем событиям, то Садыр Жапаров ответит на это требование позже», — сказала Галина Байтерек.

Она добавила, что реформы, о которых говорят члены образованного движения, уже начались и будут продолжаться.

Напомним, 5-6 октября в Бишкеке произошли беспорядки из-за масштабных нарушений в ходе парламентских выборов. В результате в Кыргызстане сменилась власть. Избранный в 2017 году президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку.

В ходе массовых беспорядков в столице в ночь на 6 октября пострадали 1 тысяча 221 человек. Погиб 19-летний Умутбек Алтынбек уулу.

Сейчас ситуация в государстве стабилизировалась. Но события 5-6 октября еще не получили официальной оценки. Читатели 24.kg могут высказать свое отношение к тому, что произошло осенью прошлого года, здесь.