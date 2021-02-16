Переворот, беспорядки или революция: как называть события 5-6 октября? Опрос

Участники событий 5-6 октября 2020 года создали общественное объединение «Кыргыз умуту» и выдвинули требования президенту Садыру Жапарову. Они хотят, чтобы им присвоили звание «Герой октябрьской революции», а октябрьским событиям, приведшим к смене власти в Кыргызстане, придали статус революции.

До сих пор однозначного отношения к тому, что произошло в Кыргызстане 4,5 месяца назад, в обществе нет. В те дни чаще употреблялось слово «беспорядки». Британское издание The Economist писало о перевороте. А официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал происходящее в стране бардаком. Сам Владимир Путин события в нашей республике тогда назвал бедой Кыргызстана и кыргызского народа.

Сейчас ситуация в государстве стабилизировалась. Но события 5-6 октября еще не получили официальной оценки. Читатели 24.kg могут высказать свое отношение к тому, что произошло осенью прошлого года.