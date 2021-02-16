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Власть

Участники октябрьских событий хотят статуса героев. Что еще требуют у президента

Участники событий 5-6 октября 2020 года создали общественное объединение «Кыргыз умуту». Они хотят, чтобы им присвоили звание «Герой октябрьской революции». Активисты также требуют создать революционный комитет и провести люстрацию. Требования выдвинуты президенту Садыру Жапарову.

По их мнению, президент должен придать событиям октября, приведшим к смене власти в Кыргызстане, статус революции.

В «Кыргыз умуту» отмечают, что Садыр Жапаров должен уделить особое внимание привлечению к ответственности всех виновных сотрудников правоохранительных органов и других лиц за противоправные действия, повлекшие за собой нанесение тяжелых телесных повреждений гражданам и за гибель участника митинга.

Они также рассказали, что должна быть разработана и реализована программа социальной защиты, психологической реабилитации и дальнейшей адаптации к трудовой и общественной жизни; компенсация материального и морального ущерба потерпевшим и родственникам погибшего.

Президенту в «Кыргыз умуту» напомнили, что он должен выполнить свое обещание — провести люстрацию в государственных органах. И требуют дать независимую и объективную правовую оценку деятельности партий «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Биримдик», а также привлечь к ответственности всех виновных в нарушениях в ходе избирательной кампании и во время выборов в Жогорку Кенеш. ЦИК активисты также намерены привлечь к ответственности — за халатность и злоупотребление служебным положением при проведении парламентских выборов 4 октября 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183576/
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