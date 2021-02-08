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Власть

Торткульское водохранилище. Жители Баткена вышли на митинг в Бишкеке

Фото 24.kg. Жители Баткена вышли на митинг у Дома правительства

Митингующие у Дома правительства требуют от новоизбранного премьер-министра Улукбека Марипова объяснений насчет заявлений по Торткульскому водохранилищу.

«Выступая перед депутатами, Улукбек Марипов сказал, что Кыргызстан лишился головного канала водохранилища. Мы требуем пояснить народу, кому принадлежит канал. Потому что премьер-министр не может делать подобные заявления, не имея информацию по такому важному вопросу. Водохранилище принадлежит Кыргызстану. Его заявления дают повод таджикам говорить, что это их канал. Поэтому, если он ошибся, пусть принесет извинения!» — сказал житель Баткена Абдыжапар Досов.

Основатель ОФ «Чек ара» Гульжигит Исаков подчеркнул, что подобные неосторожные заявления могут привлечь за собой межнациональные конфликты.



Отметим, 4 февраля Улукбек Марипов, выступая в парламенте, рассказал, что часть канала, через который пополняется водохранилище, перешла Таджикистану. Позже в правительстве опровергли слова главы кабмина, заверив, что данный канал полностью относится к территории Кыргызстана. Как оказалось, Улукбек Марипов озвучил распределение водных ресурсов согласно соглашению, подписанному 16 мая 1991 года.

Торткульское водохранилище — единственное в Баткенской области. Это также единственный источник пресной воды для жителей шести близлежащих сел и Баткена. Местные жители называют его жемчужиной региона. Площадь водохранилища составляет 6,6 квадратных километра, объем — 90 миллионов кубометров воды. Водохранилище наполняется в основном вследствие таяния снега и других источников.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182623/
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