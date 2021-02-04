20:04
USD 84.80
EUR 101.99
RUB 1.11
Власть

Ситуацию с Торткульским водохранилищем прокомментировали в правительстве

Пресс-служба прокомментировала выступление депутата парламента Тазабека Икрамова, потребовавшего объяснений от премьера Улукбека Марипова по ситуации на кыргызско-таджикской границе.

Читайте по теме
От премьера Улукбека Марипова требуют объяснений по Торткульскому водохранилищу

Выступая вчера перед нардепами при обсуждении его кандидатуры на пост главы правительства, Улукбек Марипов рассказал, что часть канала, через который пополняется Торткульское водохранилище, перешла Таджикистану.

«Сегодня Торткульское водохранилище обеспечивает поливной водой более 11 тысяч гектаров пашни в Баткенском районе и городе Баткене. Оно имеет стратегическое значение не только для Баткенской области, но и для республики в целом. Стоит отметить, что в своем выступлении премьер-министр Улукбек Марипов озвучил именно проблему распределения водных ресурсов по соглашению, подписанному 16 мая 1991 года. В настоящее время по данному соглашению у сторон существуют определенные разногласия, о которых и было упомянуто главой кабмина», — проинформировала пресс-служба.

По ее данным, специальным представителем правительства КР по приграничным вопросам продолжаются переговоры по урегулированию данного вопроса в правовом русле.

Чиновники подчеркивают, что Торткульское водохранилище и каналы, ведущие к нему, принадлежат Кыргызской Республике.

«Сохранение территориальной целостности республики и неприкосновенность государственных границ являются незыблемым и основополагающим принципом нашего государства», — резюмировали в аппарате кабмина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182366/
просмотров: 677
Версия для печати
Материалы по теме
Улукбек Марипов уволил своего родного брата с поста акима Ноокатского района
От премьера Улукбека Марипова требуют объяснений по Торткульскому водохранилищу
Улукбек Марипов представил коллективу министра экономики и финансов
Новый премьер-министр Улукбек Марипов. Что о нем известно
Жогорку Кенеш утвердил новый состав и структуру правительства
Судьбой чиновников, которых сократят, озаботились депутаты парламента
Минздрав и Минсоцразвития объединили, используя опыт России
Из швейника в министры. Депутат вновь поднимает вопрос о назначениях
Далек от политики. Улукбек Марипов обещает заниматься только экономикой
Из области фантастики. Улукбек Марипов обещает увеличить доходы каждой семьи
Популярные новости
Экс-президент Сооронбай Жээнбеков с&nbsp;семьей покинул Кыргызстан Экс-президент Сооронбай Жээнбеков с семьей покинул Кыргызстан
Новая структура правительства. Какие госорганы намерены упразднить власти Новая структура правительства. Какие госорганы намерены упразднить власти
Толгонай Стамалиева рассказала, куда и&nbsp;зачем вылетел Сооронбай Жээнбеков Толгонай Стамалиева рассказала, куда и зачем вылетел Сооронбай Жээнбеков
Кто войдет в&nbsp;новый состав правительства. Список Кто войдет в новый состав правительства. Список
Бизнес
Алия Чыныбаева назначена председателем правления ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; Алия Чыныбаева назначена председателем правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»
1+1. Получи телефон в&nbsp;подарок при покупке смартфона Tecno Camon&nbsp;12 Air 1+1. Получи телефон в подарок при покупке смартфона Tecno Camon 12 Air
Дело Дуйшенбека Зилалиева. Свидетели обвинения отказались от&nbsp;своих показаний Дело Дуйшенбека Зилалиева. Свидетели обвинения отказались от своих показаний
Новые тарифные планы &laquo;Интернет&raquo; и&nbsp;&laquo;Звонки&raquo; от&nbsp;MegaCom! Новые тарифные планы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom!
4 февраля, четверг
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица в тройке самых грязных в мировом рейтинге Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица в тройке самых г...
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:57
Депутат Кубанычбек Жумалиев задержан. Решается вопрос об аресте
19:49
Три машины за месяц. В Бишкеке задержали серийного угонщика
19:36
Балбак Тулобаев выступил за возврат скульптур у клуба PROMZONA