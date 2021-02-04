Ситуацию с Торткульским водохранилищем прокомментировали в правительстве

Пресс-служба прокомментировала выступление депутата парламента Тазабека Икрамова, потребовавшего объяснений от премьера Улукбека Марипова по ситуации на кыргызско-таджикской границе.

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Выступая вчера перед нардепами при обсуждении его кандидатуры на пост главы правительства, Улукбек Марипов рассказал, что часть канала, через который пополняется Торткульское водохранилище, перешла Таджикистану.

«Сегодня Торткульское водохранилище обеспечивает поливной водой более 11 тысяч гектаров пашни в Баткенском районе и городе Баткене. Оно имеет стратегическое значение не только для Баткенской области, но и для республики в целом. Стоит отметить, что в своем выступлении премьер-министр Улукбек Марипов озвучил именно проблему распределения водных ресурсов по соглашению, подписанному 16 мая 1991 года. В настоящее время по данному соглашению у сторон существуют определенные разногласия, о которых и было упомянуто главой кабмина», — проинформировала пресс-служба.

По ее данным, специальным представителем правительства КР по приграничным вопросам продолжаются переговоры по урегулированию данного вопроса в правовом русле.

Чиновники подчеркивают, что Торткульское водохранилище и каналы, ведущие к нему, принадлежат Кыргызской Республике.

«Сохранение территориальной целостности республики и неприкосновенность государственных границ являются незыблемым и основополагающим принципом нашего государства», — резюмировали в аппарате кабмина.