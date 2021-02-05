Жители Баткена вышли на митинг. Требуют объяснений от Улукбека Марипова

В Баткене сегодня прошел митинг с требованием объяснений от премьер-министра Улукбека Марипова. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, баткенцев возмутило заявление Улукбека Марипова в парламенте о канале, пополняющем Торткульское водохранилище.

«Мы требуем объяснений от Улукбека Марипова. Пусть выйдет к народу и сам все объяснит. Как можно делать такие заявления?!» — требуют местные жители.

Митингующие также подняли вопрос о незавершенном строительстве дороги Ак-Сай — Тамдык и моста в селах Аксай и Капчыгай.

Собравшиеся жители Баткена разошлись после встречи с полпредом в регионе Жаныбеком Жалаловым.

Отметим, выступая вчера перед нардепами при обсуждении его кандидатуры на пост главы правительства, Улукбек Марипов рассказал, что часть канала, через который пополняется Торткульское водохранилище, перешла Таджикистану. Позже в правительстве опровергли слова главы кабмина, заверив, что данный канал полностью относится к территории Кыргызстана. Как оказалось, Улукбек Марипов озвучил проблему распределения водных ресурсов по соглашению, подписанному 16 мая 1991 года.