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Власть

Почему чиновники президента вооружились самыми плохими методами предшественников

В Кыргызстане пока ничего не меняется. Критические публикации в соцсетях, как и при экс-президентах Алмазбеке Атамбаеве и Сооронбае Жээнбекове, по-прежнему являются поводом для преследования блогеров и журналистов.

Сразу несколько активных пользователей стали фигурантами уголовного дела о разжигании межнациональной розни. Блогеры и журналистки Мээрим Асанова, Нурзада Токтогулова и Юлия Барабина работали в предвыборном штабе Абдиля Сегизбаева. Всех троих сейчас вызывают на допросы и проводят обыски в домах.

Продолжение следует…

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Две недели назад первой на допрос вызвали медиаменеджера Нурзаду Токтогулову. Она пробыла в здании ГКНБ более двух часов в рамках уголовного дела, разглашать информацию о котором ей запретили.

Абдиля Сегизбаева арестовали раньше по делам о коррупции при трансформации земельных участков в селе Кой-Таш и так называемому Белизгейту.

На допросе побывала еще одна его сторонница — Мээрим Асанова. В ее доме также провели обыск, забрали сотовые телефоны и ноутбуки. Ее супруга тоже вызвали на допрос в ГКНБ.

«Я, Мээрим Асанова, работала в штабе Абдиля Сегизбаева, была пресс-секретарем. Связываю весь беспредел с моей работой», — написала она на своей странице в Facebook.

из Facebook
Фото из Facebook. Пост Мээрим Асановой

Позже стало известно, что на допрос снова забрали Нурзаду Токтогулову. Затем сотрудники ГКНБ заинтересовались еще одной активной пользовательницей Facebook — Юлией Барабиной. В доме блогера провели обыск, забрали телефон и вызвали на допрос.

из Facebook
Фото из Facebook. Пост Юлии Барабиной
Юлия Барабина открыто критикует власти и их инициативы в Сети, в том числе повышение цен на ГСМ, правительственную реформу, отношение государства к бизнесу.

Позже в социальных сетях появился скрин постановления Первомайского районного суда Бишкека, согласно которому и провели все следственные мероприятия в отношении сторонниц Абдиля Сегизбаева.

Стало известно, что блогеров вызывали из-за группы в соцсети под названием «Правдоруб.кг». В постановлении суда отмечается, что там систематически публикуют провокационные материалы, направленные на возбуждение, нетерпимость по национальному и региональному признакам,  побуждают граждан к незаконным и насильственным действиям.

из интернета
Фото из интернета. Постановление суда

«Согласно заключению судебно-лингвистической экспертизы, материалы содержат признаки действий, направленных на возбуждение национальной, межрегиональной вражды, унижение национального достоинства, а также признаки пропаганды неполноценности граждан по межнациональной, региональной принадлежности. В связи с этим возникла необходимость в производстве обыска в квартире Нурзады Токтогуловой, так как имелись опасения, что некоторые материалы, в том числе электронные носители, имеющие значение для дела, могут быть повреждены либо уничтожены», — говорится в постановлении суда.

Избирательность – наше все

По словам юриста Фатимы Якупбаевой, эта статья Уголовного кодекса применяется неединообразно и непоследовательно. Судебная практика показывает, что по ней чаще выносят обвинительные приговоры, чем оправдательные.

К тому же применяется статья избирательно. В Facebook достаточно закрытых и открытых групп, где публикуют зачастую откровенные призывы к дискриминации по половой, религиозной и национальной принадлежности. Однако спецслужбы закрывают глаза на эти сообщества. Уголовные дела возбуждают, лишь когда публикации касаются высокопоставленных лиц и их близких.

Утверждать, что это политические гонения пока рано, но с лингвистической экспертизой не стоит соглашаться. Надо ходатайствовать о назначении комплексной экспертизы.

Фатима Якупбаева

У адвокатов пока нет на руках других документов, кроме постановления суда о разрешении на проведение следственных действий в виде обыска.

Юрист Института Медиа Полиси Нурбек Сыдыков говорит, что в обосновании ходатайства следователь указывает — отдельные деструктивно настроенные силы, преследуя корыстные цели, пытались манипулировать общественным мнением. Но, по его словам, в законодательстве нет нормы, признающей эти действия правонарушением.

«Это всего лишь мнение следователя, которое зачем-то указано в постановлении. Далее следователь пишет, что эти люди систематически писали провокационные сообщения, направленные на возбуждение у широких масс нетерпимости по национальному и региональному признаку, побуждали граждан к насильственным действиям. Однако в постановлении снова не указывается, какие именно комментарии сочтены следствием как подпадающие под статью 313 УК КР. Более того, следователь ссылается на комментарии под публикациями сотрудниц пиар-службы кандидата в президенты Абдиля Сегизбаева. Соответственно, все вопросы, в том числе по возбуждению вражды, должны быть к комментаторам», — сказал Нурбек Сыдыков.

В отношении сотрудниц пиар-службы кандидата ведут досудебное производство за то, что они, возможно, сами даже и не писали. Неизвестно, о каких комментариях идет речь и действительно ли они возбуждают рознь и призывают к насилию.

Нурбек Сыдыков

История циклична

Подобная практика вызова на допросы и давления на активных пользователей за критику власти применялась и ранее. Грешили этим и во времена правления Сооронбая Жээнбекова, в период президентства Алмазбека Атамбаева и до них.

Достаточно вспомнить события весны 2020 года, когда врачей и активистов заставляли извиняться на камеру. Например, врача, писавшего в Twitter о проблемах в здравоохранении и отсутствии средств защиты у медиков, контактирующих с больными коронавирусом. Его заставили извиниться.

Или вызов на допросы за невинные мемы и карикатуры дизайнера Никиты Тарасенко и администратора сатирической группы «Меместан» в Facebook. На допросы таскали журналиста Аргена Бактыбек уулу и его супругу Эркину Асанбаеву.

из Facebook
Фото из Facebook. Повестка Аргену Бактыбек уулу

Повестку из ГКНБ получала и резидент проекта Stand Up Bishkek Назгуль Алымкулова. Девушку хотели привлечь к ответственности за шуточный видеоролик, где она с помощью специального приложения подставила одному из исполнителей лицо тогдашнего президента страны Сооронбая Жээнбекова.

Давление пытались оказать на администратора страницы БеспределKG в соцсети Facebook Афтандила Жоробекова. Ему предъявили обвинение в разжигании межрегиональной розни и водворили в СИЗО. Тогда его сестра Чинара Темирова сообщала, что Афтандила обвиняли в том, что он призывал людей выйти на мирный митинг. В мае 2020-го уголовное дело в отношении активиста прекратили.

из Facebook
Фото из Facebook. Публикация, из-за которой допрашивали Афтандила Жоробекова

Чуть ранее задержали блогера Элмира Сыдымана (Sydyman) за его высказывания во время прямого эфира в Instagram. Позже, согласно результатам экспертизы, в его высказываниях экстремизма и попытки возбуждения розни не нашли. Но гособвинение все равно потребовало для блогера шесть лет тюрьмы. В июне суд должен был огласить приговор. Однако процесс приостановили.

Диалог. Какой диалог?

Власти в стране меняются, а попытки закрыть рот всем, кто имеет другое мнение, не прекращаются.

Новый президент приступил к работе. Кыргызстанцы хотят, чтобы Садыр Жапаров, на себе испытавший жесткое давление властей, отправивших его за решетку, не наступал на грабли Атамбаева и Жээнбекова.

Возможно, масса сложных проблем, доставшихся ему в наследство, пока не позволяют найти время, чтобы вникнуть в этот не менее важный вопрос.

Попытка выслужиться, на всякий случай давить оппонентов, запугивать их арестами и заставить замолчать — излюбленные методы силовиков, которые хотят угодить теперь уже новому «хозяину». Но и Атамбаев, и Жээнбеков наверняка теперь понимают, что это не более чем медвежья услуга чрезмерно ретивых сотрудников следственных органов. Гораздо сложнее и важнее выстраивать диалог. В споре рождается истина.

Неумение адекватно воспринимать критику и здраво реагировать на альтернативное мнение обошлось предыдущим власть предержащим очень дорого. Два бывших президента в бегах. Один сидит в камере. Еще один покинул страну...
Ссылка: https://24.kg/vlast/182378/
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