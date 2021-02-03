В доме сторонницы Абдиля Сегизбаева Мээрим Асановой провели обыск

В доме сторонницы Абдиля Сегизбаева Мээрим Асановой проведен обыск, ее супруга забрали на допрос в ГКНБ. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По словам Мээрим Асановой, неизвестные люди пришли к ней в 08.00 и начали дергать входную дверь. «У меня плачут дети, непонятные люди с утра ломятся в мою квартиру, они даже не представились», — рассказала она.

Сейчас сотовый телефон Мээрим Асановой отключен. Известно, что ее супруга забрали на допрос в ГКНБ, как и Нурзаду Токтогулову. Ранее ее уже вызывали в ГКНБ.

Отметим, что на последних президентских выборах Нурзада Токтогулова и Мээрим Асанова работали в штабе кандидата Абдиля Сегизбаева, бывшего прежде главой ГКНБ. Сам Сегизбаев арестован ранее. Он является фигурантом двух дел — по коррупции при трансформации земельных участков в селе Кой-Таш и по так называемому Белизгейту.