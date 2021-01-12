Нурзаду Токтогулову вызвали на допрос. Она работала в штабе Абдиля Сегизбаева

Медиаменеджера Нурзаду Токтогулову вызвали на допрос в Главное следственное управление ГКНБ. Фотографию присланной ей повестки она опубликовала у себя на странице в Facebook.

«Увозят меня на допрос... Ну будем посмотреть, что из этого выйдет...», — подписала снимок она.

В документе указывается, что Нурзаде Токтогуловой необходимо прибыть на допрос в ГСУ в качестве свидетеля сегодня в 17.00, в противном случае она может быть доставлена в ГКНБ принудительно.

Отметим, что на последних президентских выборах Нурзада Токтогулова работала в штабе кандидата Абдиля Сегизбаева, бывшим прежде главой ГКНБ.