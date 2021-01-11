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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Кыргызстан ждут новые выборы президента. Почему, объяснил эксперт

Политолог Шерадил Бактыгулов объяснил 24.kg, почему Кыргызстан ждут новые выборы президента.

По его словам, Садыр Жапаров избрался по действующей Конституции. Но, поскольку на референдуме по определению формы правления утверждена президентская республика, следовательно, будет переписан Основной закон страны.

«В нынешнем варианте Конституции есть положение об определении внутренней и внешней политики. Оно является базовым в полномочиях главы государства. Для него нет и не может быть предусмотрено переходных норм», — отметил эксперт.

Поэтому Садыру Жапарову, хочет он этого или нет, придется переизбраться еще раз. Иначе он просто потеряет легитимность, а новая редакция  — конституционность.

Шерадил Бактыгулов

Он считает, что президентская кампания может состояться уже осенью 2021 года. Кроме того, в ближайшее время в стране пройдут выборы в Жогорку Кенеш, горкенеши и еще один плебисцит по принятию Конституции. 

Перекройка главного документа страны — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020-го стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179521/
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