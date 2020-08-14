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Общество

Глава департамента туризма Минкультуры Максат Дамир уулу ушел с должности

Директор департамента туризма при Министерстве культуры, информации и туризма Максат Дамир уулу написал заявление об освобождении от должности. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что за свою почти двухлетнюю работу на посту совместно с командой департамента, с помощью ряда государственных органов, партнеров по развитию и бизнес-сообщества сделал многое для сектора туризма.

«Также начаты проекты, которые, уверен, дойдут до логического конца. Однако многое сделать не успели. Думаю, со временем эти инициативы тоже будут реализованы, и надеюсь, что туризм в Кыргызстане действительно станет одним из основных секторов экономики страны», — отметил Максат Дамир уулу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162504/
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