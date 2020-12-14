Закон о манипулировании информацией. Комментарий пресс-службы президента

Заведующий отделом информационной политики Нургазы Анаркулов прокомментировал обращение отдельных медиаорганизаций относительно закона КР «О манипулировании информацией». Отметим, сегодня профильный комитет должен был рассмотреть проект, подготовленный согласительной группой. Однако его сняли с повестки дня.

Заведующий отделом информационной политики аппарата президента Нургазы Анаркулов отметил, что вопрос должен быть еще раз проработан с согласительной группой. Поэтому аппарат президента попросил убрать его с рассмотрения.

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Напомним, что 26 июня депутаты одобрили резонансный документ. За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники требовали от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект Гульшат Асылбаевой, угрожающий свободе слова в республике. Однако по Конституции права абсолютного вето у главы государства нет.

Скандальный закон Жээнбеков в июле вернул в Жогорку Кенеш на доработку. Была создана группа по преодолению возражений.

Ранее медиаэксперты и юристы неоднократно заявляли, что закон опасен, поскольку в нем нет конкретики и пояснений, что такое фейк, недостоверная или опасная информация, и он носит дискриминационный характер.