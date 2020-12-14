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Власть

Закон о манипулировании. Комитет отложил вопрос

Комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению ЖК отложил рассмотрение возражения президента к Закону «О манипулировании информацией».

Как отметила глава комитета Гулькан Молдобекова, из аппарата президента поступила просьба его снять с повестки. Депутаты обращение поддержали.

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Напомним, что 26 июня депутаты одобрили резонансный документ. За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники требовали от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект Гульшат Асылбаевой, угрожающий свободе слова в республике. Однако по Конституции права абсолютного вето у главы государства нет.

Скандальный закон Жээнбеков в июле вернул в Жогорку Кенеш на доработку. Была создана группа по преодолению возражений.

Ранее медиаэксперты и юристы неоднократно заявляли, что закон опасен, поскольку в нем нет конкретики и пояснений, что такое фейк, недостоверная или опасная информация, и он носит дискриминационный характер.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176602/
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