В Кыргызстане за неделю произошло несколько важных кадровых перестановок.
Чингиз Айдарбеков освобожден от должности советника президента Кыргызстана.
Он подал заявление.
Бывший министр иностранных дел проработал советником президента по стратегическим внешнеполитическим и инвестиционным вопросам чуть больше месяца.
Дастан Дюшекеев назначен руководителем отдела внешней политики президента.
Отделом ранее руководил Данияр Сыдыков. Как сообщалось, указ подписан еще 17 ноября, но известно о назначении стало только на этой неделе.
Дастан Дюшекеев родился 12 декабря 1987 года. Окончил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына, факультет истории и регионоведения, Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации, специальность «международные отношения».
2008-2010 — специалист кол-центра в ЗАО «Альфа Телеком» (MegaCom);
2010-2011 — старший специалист по развитию сети в регионах и центрах обслуживания в ЗАО «Альфа Телеком»;
2015-2016 — специалист рабочей группы по природоохранным мероприятиям Республиканского фонда охраны природы и развития лесной отрасли;
2016-2017 — учитель по мировой истории, истории Кыргызстана и России, обществознанию в общеобразовательном учреждении имени Антона Чехова;
2017-2018 — помощник депутата Жогорку Кенеша, работал с международными организациями, фондами и НПО;
2018-2020 — реализация российских бизнес-проектов в международных компаниях «2ГИС» и «Полипласт-Восток»;
октябрь-ноябрь 2020-го — пресс-секретарь премьер-министра.
На парламентских выборах текущего года работал координатором политической партии «Кыргызстан» по Иссык-Кульской области.
В мэрии Бишкека произошли кадровые изменения.
По собственному желанию ушел с должности вице-мэр Уланбек Азыгалиев. На его место уже назначен Азамат Сагындык уулу. Ранее он возглавлял управление земельных ресурсов муниципалитета.
Начальником управления муниципального имущества стал Аскат Карынбаев. Ранее он работал заместителем главы муниципальной администрации Ленинского района по вопросам ЖКХ, строительства и транспорта.
Главой управления землепользования и строительства назначен Азамат Кадыров. Ранее он временно исполнял обязанности начальника этого управления.
Директором департамента городского хозяйства назначен Нурлан Эшенбаев. В 2017-2018 годах он возглавлял управление капстроительства.
В некоторых городах избраны мэры.
Эрнис Ормоков избран мэром Джалал-Абада.
Бывший глава города Мураталы Тагаев подал в отставку 6 октября.
На пост претендовали два кандидата — руководитель аппарата мэрии Эрнис Зийядинов и депутат городского кенеша Эрнис Ормоков. В ходе сессии горкенеша первый взял самоотвод.
Эрнис Ормоков родился 11 сентября 1981 года. Был депутатом Джалал-Абадского городского кенеша.
На парламентских выборах 2020-го баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша от политической партии «Мекенчил».
Мэром Кара-Балты стал Данияр Шакирбаев. Бывший градоначальник Данияр Шабданов, возглавлявший Кара-Балту с 2011 года, снят с должности 7 октября по решению горкенеша.
На пост мэра были выдвинуты три кандидата: Бакыт Раманкулов (СДПК), Таалайбек Суюмбаев («Элеман») и Данияр Шакирбаев («Мекеним Кыргызстан»). Данияра Шакирбаева поддержали 18 депутатов из 31.
Данияр Шакирбаев родился 25 июня 1983-го. Окончил Школу милиции имени генерала Шабирова, Техникум экономики и права, юрист, Чуйский университет, юриспруденция.
Служил в рядах МВД, затем занимался бизнесом. В 2018 году избран депутатом Кара-Балтинского городского кенеша.
Нурлан Доулбеков избран мэром Таш-Кумыра.
На пост мэра были выдвинуты два кандидата. Нурлан Доулбеков выдвинут политической партией «Ата-Журт», Эрк Орозбаев — партией «Таш-Көмүр жаштары». За первого проголосовали 18 депутатов горкенеша, за его противника — 11.
В 2010-м Нурлан Доулбеков был в списке кандидатов в депутаты парламента от партии «Бутун Кыргызстан».
О кадровых перестановках с 23 по 27 ноября читайте здесь.