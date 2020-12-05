В Кыргызстане за неделю произошло несколько важных кадровых перестановок.

Чингиз Айдарбеков освобожден от должности советника президента Кыргызстана.

Он подал заявление.

Бывший министр иностранных дел проработал советником президента по стратегическим внешнеполитическим и инвестиционным вопросам чуть больше месяца.

Дастан Дюшекеев назначен руководителем отдела внешней политики президента.

Отделом ранее руководил Данияр Сыдыков. Как сообщалось, указ подписан еще 17 ноября, но известно о назначении стало только на этой неделе.

Дастан Дюшекеев родился 12 декабря 1987 года. Окончил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына, факультет истории и регионоведения, Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации, специальность «международные отношения».

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2008-2010 — специалист кол-центра в ЗАО «Альфа Телеком» (MegaCom);

2010-2011 — старший специалист по развитию сети в регионах и центрах обслуживания в ЗАО «Альфа Телеком»;

2015-2016 — специалист рабочей группы по природоохранным мероприятиям Республиканского фонда охраны природы и развития лесной отрасли;

2016-2017 — учитель по мировой истории, истории Кыргызстана и России, обществознанию в общеобразовательном учреждении имени Антона Чехова;

2017-2018 — помощник депутата Жогорку Кенеша, работал с международными организациями, фондами и НПО;

2018-2020 — реализация российских бизнес-проектов в международных компаниях «2ГИС» и «Полипласт-Восток»;

октябрь-ноябрь 2020-го — пресс-секретарь премьер-министра.

На парламентских выборах текущего года работал координатором политической партии «Кыргызстан» по Иссык-Кульской области.

В мэрии Бишкека произошли кадровые изменения.

По собственному желанию ушел с должности вице-мэр Уланбек Азыгалиев. На его место уже назначен Азамат Сагындык уулу. Ранее он возглавлял управление земельных ресурсов муниципалитета.

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Начальником управления муниципального имущества стал Аскат Карынбаев. Ранее он работал заместителем главы муниципальной администрации Ленинского района по вопросам ЖКХ, строительства и транспорта.

Главой управления землепользования и строительства назначен Азамат Кадыров. Ранее он временно исполнял обязанности начальника этого управления.

Директором департамента городского хозяйства назначен Нурлан Эшенбаев. В 2017-2018 годах он возглавлял управление капстроительства.

В некоторых городах избраны мэры.

Эрнис Ормоков избран мэром Джалал-Абада.

Фото мэрии Джалал-Абада. Эрнис Ормоков

Бывший глава города Мураталы Тагаев подал в отставку 6 октября.

На пост претендовали два кандидата — руководитель аппарата мэрии Эрнис Зийядинов и депутат городского кенеша Эрнис Ормоков. В ходе сессии горкенеша первый взял самоотвод.

Эрнис Ормоков родился 11 сентября 1981 года. Был депутатом Джалал-Абадского городского кенеша.

На парламентских выборах 2020-го баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша от политической партии «Мекенчил».

Мэром Кара-Балты стал Данияр Шакирбаев. Бывший градоначальник Данияр Шабданов, возглавлявший Кара-Балту с 2011 года, снят с должности 7 октября по решению горкенеша.

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На пост мэра были выдвинуты три кандидата: Бакыт Раманкулов (СДПК), Таалайбек Суюмбаев («Элеман») и Данияр Шакирбаев («Мекеним Кыргызстан»). Данияра Шакирбаева поддержали 18 депутатов из 31.

Данияр Шакирбаев родился 25 июня 1983-го. Окончил Школу милиции имени генерала Шабирова, Техникум экономики и права, юрист, Чуйский университет, юриспруденция.

Служил в рядах МВД, затем занимался бизнесом. В 2018 году избран депутатом Кара-Балтинского городского кенеша.

Нурлан Доулбеков избран мэром Таш-Кумыра.

На пост мэра были выдвинуты два кандидата. Нурлан Доулбеков выдвинут политической партией «Ата-Журт», Эрк Орозбаев — партией «Таш-Көмүр жаштары». За первого проголосовали 18 депутатов горкенеша, за его противника — 11.

В 2010-м Нурлан Доулбеков был в списке кандидатов в депутаты парламента от партии «Бутун Кыргызстан».

О кадровых перестановках с 23 по 27 ноября читайте здесь.