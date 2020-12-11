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Власть
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

В список Магнитского включена и супруга Райымбека Матраимова

По случаю Международного дня борьбы с коррупцией и Международного дня прав человека Государственный департамент и Министерство финансов США объявили о введении санкций и визовых ограничений для коррупционеров и нарушителей прав человека.

В список Магнитского включен экс-заместитель главы ГТС Райымбек Матраимов.

В обосновании говорится, что он был замешан в таможенной схеме, по которой из Кыргызской Республики было отмыто не менее $700 миллионов.

Матраимов включен в санкционный список согласно Указу 13818 как иностранное лицо, которое является нынешним или бывшим государственным служащим, ответственным или замешанным либо прямо или косвенно вовлеченным в коррупцию, включая незаконное присвоение государственных активов, экспроприацию частных активов для личной выгоды, коррупцию, связанную с государственными контрактами или добычей природных ресурсов, либо вовлеченным во взяточничество.

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Кроме того, Матраимов внесен в список в соответствии с разделом 7031 «из-за его причастности к серьезным коррупционным деяниям при исполнении служебных обязанностей». В соответствии с разделом 7031, когда у Государственного секретаря США есть достоверная информация о прямой или косвенной причастности иностранных правительственных чиновников к серьезным проявлениям коррупции или грубым нарушениям прав человека, эти лица и их ближайшие родственники не имеют права на въезд в Соединенные Штаты Америки.

Закон также требует от Государственного секретаря публично или в частном порядке включать в санкционный список должностных лиц и их ближайших родственников. Помимо Матраимова, ведомство включает в список его супругу Уулкан Тургунову.

Напомним, что совместное журналистское расследование «Азаттыка», Kloop и OCCRP о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс.

Райымбек Матраимов фигурирует в уголовном деле по факту коррупции в Таможенной службе. В ноябре 2019-го его уже вызывали на допрос в ГКНБ.

В октябре текущего года органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и заявил, что готов возместить в бюджет 2 миллиарда сомов. Тогда же он перевел на счет ГКНБ 80 миллионов. Суд отпустил Райымбека Матраимова под подписку о невыезде. Перечислить всю сумму он должен был до конца ноября 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176323/
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