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Власть

Глава Госслужбы миграции Таштанбек Каймазаров оказался сватом Садыра Жапарова

Глава госучреждения «Унаа» Турусбек Тумонбаев и председатель Госслужбы миграции Таштанбек Каймазаров являются сватами Садыра Жапарова. Об этом пишет издание Factcheck.kg.

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Турусбек Тумонбаев назначен директором Государственного учреждения «Унаа»

21 октября 2020 года тогда еще исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров назначил Турусбека Тумонбаева директором Государственного учреждения «Унаа» при ГРС. Однако выяснилось, что это не единственный сват, который устроился на работу благодаря Садыру Жапарову.

В тот же день, 21 октября, другим распоряжением он назначил председателем Государственной службы миграции Таштанбека Каймазарова.

По данным ЦИК, Таштанбек Каймазаров участвовал в выборах депутатов Жогорку Кенеша от партии «Мекенчил», соучредителями которой числятся племянник Садыра Жапарова — Азат Джапаров, а также муж его старшей сестры Райкуль Жапаровой — Канатбек Курманов.

Ранее в ходе проверки родственных связей Садыра Жапарова и главы ГУ «Унаа» Турусбека Тумонбаева выяснилось, что у сестры Садыра Жапарова — Райкуль есть дочь Айгерим Канатбекова. По публикациям Айгерим в Instagram и других соцсетях, становится понятно, что она замужем за неким Санжаром Каймазаровым.

Factcheck.kg
Фото Factcheck.kg. Таштанбек Каймазаров приходится сватом Садыру Жапарову

В своем профиле в Facebook Санжар Каймазаров указал, что проживает в столице Польши — Варшаве.

23 ноября 2020 года на странице польского футбольного клуба Kebavita в Facebook опубликовали фото с игры, где отмечен аккаунт Санжара Каймазарова. Между тем в протоколе матча, помимо фамилии и имени Санжара Каймазарова, также написано «Санжар Таштанбеков».

Factcheck.kg
Фото Factcheck.kg. Таштанбек Каймазаров приходится сватом Садыру Жапарову

Издание делает вывод, что Таштанбек Каймазаров приходится сватом Садыру Жапарову. Племянница бывшего и. о. президента Айгерим Канатбекова (дочь Райкуль Жапаровой) является женой сына Таштанбека Каймазарова — Санжара Каймазарова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175500/
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