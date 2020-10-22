Чингиз Айдарбеков назначен советником президента по внешнеполитическим вопросам

Чингиза Айдарбекова назначили советником президента по стратегическим внешнеполитическим и инвестиционным вопросам. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата главы государства.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров.

Решение принято с учетом большого профессионального опыта Чингиза Айдарбекова на государственной и дипломатической службе и результатов, достигнутых на предыдущих должностях.