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Власть

Чингиз Айдарбеков назначен советником президента по внешнеполитическим вопросам

Чингиза Айдарбекова назначили советником президента по стратегическим внешнеполитическим и инвестиционным вопросам. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата главы государства.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров.

Решение принято с учетом большого профессионального опыта Чингиза Айдарбекова на государственной и дипломатической службе и результатов, достигнутых на предыдущих должностях.

«Привлечение молодых профессиональных кадров на государственную службу на сегодня является одним из приоритетных направлений государственной политики», — подчеркнули в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170404/
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