Корень зла не в Конституции. Юристы призывают остановиться

Юристы проводят брифинг в связи с инициативой референдума по внесению изменений в Конституцию.

По словам юриста Таттыбубу Эргешбаевой, корень зла кроется не в Конституции, и менять ее сейчас, в условиях политической нестабильности, экономического кризиса и пандемии коронавируса, не просто не нужно, а преступно.

«Гражданские активисты создали портал Referndum.kg, на котором они планируют собрать полмиллиона подписей за отзыв предложенного проекта Конституции и своевременное проведение президентских и парламентских выборов», — отметила она.

Таттыбубу Эргешбаева напоминает, что на сегодня ни один из институтов власти нелегитимен. А дефицит бюджета — 35 миллиардов сомов. Однако вместо того, чтобы заняться решением экономических вопросов, новая власть руками нелегитимного шестого созыва меняет главный документ страны.

Юристы требуют отозвать инициативу о назначении всенародного голосования.

Отметим, что новый проект Конституции уже разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.