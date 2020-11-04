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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

В «Белом доме» начался ремонт. 70 депутатов выделили деньги

В «Белом доме» начался ремонт. 70 депутатов выделили деньги. Информацию подтвердили в пресс-службе Жогорку Кенеша.

Отмечается, что нужно восстановить зал заседаний, кабинеты народных избранников — установить компьютеры, «плазмы».

При этом точную сумму ущерба так и не посчитали. По предварительным данным, на капитальный ремонт здания необходимо потратить 450 миллионов сомов. И. о. президента Садыр Жапаров заявил в ходе одной из своих рабочих поездок, что восстановление потребует не более 10 миллионов сомов. Ремонт начали без проведения тендера.

«Белый дом» был разгромлен в ходе беспорядков в ночь с 5 на 6 октября. Сегодня новоизбранный торага Талант Мамытов заявил, что первым делом нужно снести забор вокруг здания и после избрания поехал отдавать необходимые распоряжения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171925/
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