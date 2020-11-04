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Власть

Новый спикер парламента предлагает снести забор вокруг «Белого дома»

Новый спикер парламента Талант Мамытов предложил снести забор вокруг «Белого дома». Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша в государственной резиденции «Ала-Арча».

По его словам, исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров согласен с ним.

«Этот забор нас не защитил. Чем больше будем защищаться, тем больше недовольства у народа. Предлагаю снести забор. У нас не должно быть препятствий с народом», — предложил он.

Спикер заверил, что со следующей недели депутаты могут начать работу в комитетах и фракциях.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171907/
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