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Общество
Сюжет: Борьба за мэрию Бишкека

Вице-мэр Алымбек Абдылдаев находится в больнице. Неделю лежит в кардиологии

Вице-мэр Алымбек Абдылдаев находится в больнице. Об этом 24.kg сообщили источники в муниципалитете.

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По их данным, сегодня и. о. мэра Балбак Тулобаев уволил Алымбека Абдылдаева, заставив подписать заявление в больном состоянии.

Алымбек Абдылдаев подтвердил 24.kg, что уже неделю проходит лечение в Национальном центре кардиологии.

«Я лежу здесь неделю. Меня сегодня утром попросили прийти на работу, я пришел. Сказали, что срочно «нужно кресло». Я написал заявление. У меня даже не стали спрашивать о здоровье, я человек адекватный, написал заявление», — сказал он.

Ранее и. о. градоначальника Балбак Тулобаев попросил освободить должности вице-мэров Викторию Мозгачеву и Алымбека Абдылдаева. Первая отвечала за социальный сектор, второй — за ЖКХ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170964/
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