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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Как делят кресло мэра Бишкека самозванцы, а брат Садыра Жапарова останавливает

В социальных сетях распространяется аудиозапись разговора нескольких мужчин, которые делят кресло мэра Бишкека.

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По данным пользователей, мужчина, уговаривающий неизвестных собеседников не нарушать закон, это брат исполняющего обязанности президента премьер-министра Садыра Жапарова Доолот Жапаров.

На записи слышно, как Доолот Жапаров говорит, что если кто-то из желающих занять кресло мэра придет на должность самостоятельно, на него могут подать в суд.

«Завтра они в суд подадут и выиграют его. Например, тот же Нариман Тюлеев. Исаев приходил к шефу, говорил, что он северный, а утром кинул его. Будет, как с Курсаном Асановым. Когда они координационный совет создали, шеф сказал остановить хаос. Сегодня Торохана назначат, потом снимут, потом «Чон казат» приведет своего, потом «Ата Мекен». Завтра надо будет по закону отвечать», — сказал Доолот Жапаров.

Он разговаривает, предположительно, с тем Самым Тороханом Жунусбековым, который решил сам себя назначить главой столицы.

В разговоре он пояснил, что не вмешивается в кадровую политику. Когда он спросил желающего занять пост мэра столицы Торохана Жунусбекова о том, поддержат ли его депутаты, тот ответил утвердительно. Однако утром помощники депутатов стали звонить и отрицать слова поддержки кандидату на пост мэра.

Кстати, фракции Бишкекского городского кенеша СДПК, «Онугуу-Прогресс» и «Республика — Ата Журт» не поддерживали и не поддерживают кандидата на и. о. мэра Бишкека Торохана Жунусбекова. Об этом сообщили в пресс-службе БГК.

Нариман Тюлеев покинул должность исполняющего обязанности мэра Бишкека.

Ранее Азиз Суракматов подал в отставку. До этого он назначил на пост первого вице-мэра экс-градоначальника Наримана Тюлеева. По закону он должен исполнять обязанности мэра до выборов нового.

Мэра Бишкека избирает городской кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также премьер-министр.

Отметим, что выборы мэра Бишкека пока не будут проводиться, потому что за полгода до окончания срока полномочий городского кенеша выборы градоначальника не назначаются. Такая норма предусмотрена в Законе «О статусе столицы». БГК должен быть переизбран в апреле 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170684/
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