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Власть

В БГК опровергли заявление Торохана Жунусбекова о поддержке его кандидатуры

Фракции Бишкекского городского кенеша СДПК, «Онугуу-Прогресс» и «Республика — Ата Журт» не поддерживали и не поддерживают кандидата на и. о. мэра Бишкека Торохана Жунусбекова. Об этом сообщили в пресс-службе БГК.

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По ее данным, накануне Торохан Жунусбеков заявил на пресс-конференции, что его кандидатуру на пост и. о. градоначальника поддерживают три фракции.

Кроме того, претендент на кресло главы муниципалитета заявил о поддержке со стороны исполняющего обязанности президента премьер-министра Садыра Жапарова.

Ранее Азиз Суракматов подал в отставку. До этого он назначил на пост первого вице-мэра экс-градоначальника Наримана Тюлеева. По закону он должен исполнять обязанности мэра до выборов нового. Однако Нариман Тюлеев также покинул должность.

Мэра столицы избирает городской кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также глава правительства.

Отметим, что выборы градоначальника пока не будут проводиться, потому как за полгода до окончания срока полномочий городского кенеша они не назначаются. Такая норма предусмотрена в Законе «О статусе столицы». БГК должен быть переизбран в апреле 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170646/
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