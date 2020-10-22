Мэром Бишкека хочет стать организатор антитюлеевской акции Торохан Жунусбеков

На пост мэра Бишкека объявился новый кандидат. Некий Торохан Жунусбеков. Он шел на выборы-2020 в Жогорку Кенеш от партии «Мекенчил».

Фото из сети Facebook. Торокан Жунусбеков

Торокон Жунусбеков, судя по всему, профессиональный митингующий. В СМИ он упоминается только как участник различных митингов. В 2007 году он представлял объединенный фронт «За достойное будущее Кыргызстана». Участвовал в акции протеста в Таласе в 2017-м — жители региона возмутились словами бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В декабре 2019 года требовал расправы над идейными вдохновителями перформанса «Феминнале» в Музее изобразительных искусств. В марте 2020-го участвовал в митинге сторонников и. о. президента Садыра Жапарова на площади Ала-Тоо. Среди активистов на Старой площади Бишкека в дни с 5 по 16 октября он тоже был замечен.

Торокан Жунусбеков упоминался ранее как председатель молодежного крыла партии «Ар-Намыс». В политорганизации эту информацию опровергли.

А в 2017 году поддерживал кандидата в президента Омурбека Бабанова.

В базе Минюста он указан как глава сельхозкооператива «Доскулу Туусу» в Таласской области.

Сегодня стало известно, что Нариман Тюлеев покинул должность исполняющего обязанности мэра Бишкека.

Ранее Азиз Суракматов подал в отставку. До этого он назначил на пост первого вице-мэра экс-градоначальника Наримана Тюлеева. По закону он должен исполнять обязанности мэра до выборов нового.

Мэра Бишкека избирает городской кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также премьер-министр.

Отметим, что выборы мэра Бишкека пока не будут проводиться, потому что за полгода до окончания срока полномочий городского кенеша выборы градоначальника не назначаются. Такая норма предусмотрена в Законе «О статусе столицы». БГК должен быть переизбран в апреле 2021 года.