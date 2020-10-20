20:28
USD 81.80
EUR 96.03
RUB 1.05
Власть

Заместителем руководителя аппарата президента стал юрист Курманбека Бакиева

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров подписал указ о назначении Бектура Зулпиева заместителем руководителя аппарата главы государства.

Напомним, Бектур Зулпиев в сентябре 2005 года стал заведующим отделом правовой политики администрации президента. А в октябре 2009-го — руководителем юридической службы аппарата президента КР. Во главе республики тогда стоял Курманбек Бакиев, свергнутый в апреле 2010 года.

Бектур Зулпиев считается кадром сбежавшего в Минск Бакиева.

Первым замом главы аппарата президента стал судья, оправдавший Садыра Жапарова, — Медербек Сатыев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170057/
просмотров: 549
Версия для печати
Материалы по теме
Первым замом главы аппарата президента стал судья, оправдавший Садыра Жапарова
Почему Атамбаев опять в камере, а Жапаров — нет, рассказал сам и. о. президента
Как вписать в трудовую книжку несколько часов работы. Кадровые качели октября
Председатель коллегии ЕЭК поздравил Садыра Жапарова с назначением
ООН хочет, чтобы Садыр Жапаров соблюдал Конституцию и права человека
Сыну Садыра Жапарова предлагают $300 тысяч за то, чтобы получить должность
Посткризисный Кыргызстан. Шесть рекомендаций Садыру Жапарову от Темира Сариева
Канат Шабданбаев назначен директором Госагентства по делам молодежи и спорта
Садыр Жапаров сменил руководителя еще одного государственного СМИ
Верховный суд оправдал Садыра Жапарова, Таланта Мамытова и Камчыбека Ташиева
Популярные новости
Камчыбек Ташиев рассказал, что будет с&nbsp;Алмазбеком Атамбаевым Камчыбек Ташиев рассказал, что будет с Алмазбеком Атамбаевым
Садыр Жапаров рассказал, когда пройдут следующие выборы президента Садыр Жапаров рассказал, когда пройдут следующие выборы президента
Оговорился. Камчыбек Ташиев назвал бандитов уважаемыми Оговорился. Камчыбек Ташиев назвал бандитов уважаемыми
Согласны&nbsp;ли вы&nbsp;с&nbsp;тем, что Сооронбай Жээнбеков получил льготы и&nbsp;привилегии? Опрос Согласны ли вы с тем, что Сооронбай Жээнбеков получил льготы и привилегии? Опрос
Бизнес
Online-запись в&nbsp;поликлинику в&nbsp;приложении MEGA24 Online-запись в поликлинику в приложении MEGA24
Дело Германа Цоя. Какое решение вынесет Верховный суд Дело Германа Цоя. Какое решение вынесет Верховный суд
Уже в&nbsp;это воскресенье бой Хабиба и&nbsp;Гэтжи. Смотрите в&nbsp;приложении O!TV Уже в это воскресенье бой Хабиба и Гэтжи. Смотрите в приложении O!TV
Лови момент! Скидки и&nbsp;бонусы в&nbsp;центрах продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom Лови момент! Скидки и бонусы в центрах продаж и обслуживания MegaCom
20 октября, вторник
20:19
Заместителем руководителя аппарата президента стал юрист Курманбека Бакиева Заместителем руководителя аппарата президента стал юрис...
20:17
В Бишкеке водитель маршрутки ездит по встречной полосе
20:06
Райымбека Матраимова привезли в суд для избрания меры пресечения
20:02
За месяц международные резервы Кыргызстана снизились на $76 миллионов
19:49
Первым замом главы аппарата президента стал судья, оправдавший Садыра Жапарова