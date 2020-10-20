Заместителем руководителя аппарата президента стал юрист Курманбека Бакиева

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров подписал указ о назначении Бектура Зулпиева заместителем руководителя аппарата главы государства.

Напомним, Бектур Зулпиев в сентябре 2005 года стал заведующим отделом правовой политики администрации президента. А в октябре 2009-го — руководителем юридической службы аппарата президента КР. Во главе республики тогда стоял Курманбек Бакиев, свергнутый в апреле 2010 года.

Бектур Зулпиев считается кадром сбежавшего в Минск Бакиева.

Первым замом главы аппарата президента стал судья, оправдавший Садыра Жапарова, — Медербек Сатыев.