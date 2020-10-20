Первым замом главы аппарата президента стал судья, оправдавший Садыра Жапарова

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Медербек Сатыев назначен первым заместителем руководителя аппарата главы государства.

Другим указом Алмамбет Салиев освобожден от занимаемой должности.

Медербек Сатыев в 2015 году баллотировался в парламент по списку партии «Республика — Ата Журт». Он известен также тем, что в 2013-м был в составе коллегии судей по уголовным делам Бишкекского горсуда, оправдавшей тогдашних депутатов пятого созыва Садыра Жапарова, Камчыбека Ташиева и Таланта Мамытова, обвиняемых в попытке насильственного захвата власти.

Это решение стоило должности Медербеку Сатыеву и Курманкулу Зулушеву места в судейском корпусе. Президент Атамбаев их уволил.