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Власть

Первым замом главы аппарата президента стал судья, оправдавший Садыра Жапарова

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Медербек Сатыев назначен первым заместителем руководителя аппарата главы государства.

Другим указом Алмамбет Салиев освобожден от занимаемой должности.

Медербек Сатыев в 2015 году баллотировался в парламент по списку партии «Республика — Ата Журт». Он известен также тем, что в 2013-м был в составе коллегии судей по уголовным делам Бишкекского горсуда, оправдавшей тогдашних депутатов пятого созыва Садыра Жапарова, Камчыбека Ташиева и Таланта Мамытова, обвиняемых в попытке насильственного захвата власти. 

Это решение стоило должности Медербеку Сатыеву и Курманкулу Зулушеву места в судейском корпусе.  Президент Атамбаев их уволил.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170055/
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