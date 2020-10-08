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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Передумал. Мэр Бишкека Азиз Суракматов возвращается на работу

Написавший 6 октября заявление об отставке мэр Бишкека Азиз Суракматов передумал и возвращается. Информацию 24.kg подтвердили в муниципалитете.

Уточняется, что градоначальник будет на рабочем месте уже через несколько минут. С чем связано решение, пока неизвестно.

Стоит отметить, что горожане ранее требовали, чтобы Азиз Суракматов вернулся на пост мэра столицы. Вчера бишкекчане пришли к зданию мэрии. Они требовали от депутатов городского кенеша решить вопрос с мэром.  

По словам организатора акции Умай Арыковой, БГК на сегодня единственный легитимный орган в городе. «Он должен собраться на сессию и рассмотреть заявление мэра. В документе, который сегодня тиражируется, стоит только подпись, но не написано от кого», — добавила она.

За три дня в столице сменилось три руководителя. Вчера исполнять обязанности мэра Бишкека поставили первого вице-мэра Алмаза Бакетаева. 6 октября народным мэром себя объявил Жоошбек Коеналиев, он даже успел издать приказ о сносе ограждения вокруг «Белого дома». Но его изгнали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168249/
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