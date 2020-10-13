Депутаты парламента сегодня соберутся на внеочередное заседание

Депутаты Жогорку Кенеша сегодня соберутся на внеочередное заседание в госрезиденции «Ала-Арча». Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель пресс-службы ЖК Ибраим Нуракун уулу.

Повестка неизвестна. Предположительно, нардепы утвердят указ президента о введении ЧП и еще раз рассмотрят кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьера. По данным некоторых парламентариев, они также намерены рассмотреть избрание нового торага Жогорку Кенеша.

Постановление об утверждении Садыра Жапарова поступило в аппарат президента. Стоит отметить, что, даже если глава государства не подпишет соответствующий указ, Садыр Жапаров становится легитимным премьер-министром согласно Конституции.

Напомним, что 10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы кабмина. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента.