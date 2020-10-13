16:04
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Депутаты парламента сегодня соберутся на внеочередное заседание

Депутаты Жогорку Кенеша сегодня соберутся на внеочередное заседание в госрезиденции «Ала-Арча». Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель пресс-службы ЖК Ибраим Нуракун уулу.

Повестка неизвестна. Предположительно, нардепы утвердят указ президента о введении ЧП и еще раз рассмотрят кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьера. По данным некоторых парламентариев, они также намерены рассмотреть избрание нового торага Жогорку Кенеша.

Постановление об утверждении Садыра Жапарова поступило в аппарат президента. Стоит отметить, что, даже если глава государства не подпишет соответствующий указ, Садыр Жапаров становится легитимным премьер-министром согласно Конституции.

Напомним, что 10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы кабмина. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169081/
просмотров: 1425
Версия для печати
Материалы по теме
Не все депутаты оповещены о сегодняшнем заседании Жогорку Кенеша
Аида Касымалиева объяснила, почему не стала судиться с парламентом
Депутаты не будут оспаривать утверждение Садыра Жапарова премьером. Передумали?
Попытки рейдерства пансионатов надо жестко пресекать, заявил Садыр Жапаров
Никто не давил. Мирлан Бакиров об утверждении Садыра Жапарова премьером
Постановление ЖК об утверждении Садыра Жапарова премьером поступило президенту
Юристы настаивают: внеочередное заседание Жогорку Кенеша признать несостоявшимся
Это ничего не значит. Вице-спикер Аида Касымалиева сделала очередное заявление
Мирлан Бакиров подписал постановление об утверждении Садыра Жапарова премьером
Садыр Жапаров провел первое совещание и раздал поручения. Выполнять некому
Популярные новости
Еще один депутат заявляет о&nbsp;нелегитимности утверждения Садыра Жапарова премьером Еще один депутат заявляет о нелегитимности утверждения Садыра Жапарова премьером
Если Сооронбай Жээнбеков сложит полномочия, его место может занять Садыр Жапаров Если Сооронбай Жээнбеков сложит полномочия, его место может занять Садыр Жапаров
Заявления Садыра Жапарова&nbsp;&mdash; это правовая анархия Заявления Садыра Жапарова — это правовая анархия
Садыр Жапаров провел первое совещание и&nbsp;раздал поручения. Выполнять некому Садыр Жапаров провел первое совещание и раздал поручения. Выполнять некому
Бизнес
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo; и&nbsp;кофейня &laquo;Бублик&raquo; передали волонтерам еду и&nbsp;напитки «БАКАЙ БАНК» и кофейня «Бублик» передали волонтерам еду и напитки
ОНС ФУГИ: Мы&nbsp;не&nbsp;допустим захвата ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; ОНС ФУГИ: Мы не допустим захвата ЗАО «Альфа Телеком»
MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5&nbsp;октября MegaCom компенсирует бесплатной связью сбой сети, произошедший 5 октября
MegaCom работает в&nbsp;штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины MegaCom работает в штатном режиме. Безопасность обеспечивают народные дружины
13 октября, вторник
15:51
Беспорядки в Бишкеке. При захвате «Белого дома» пропали восемь картин Беспорядки в Бишкеке. При захвате «Белого дома» пропали...
15:40
Судья под давлением изменил меру пресечения Алмазбеку Атамбаеву
15:35
Не все депутаты оповещены о сегодняшнем заседании Жогорку Кенеша
15:34
Аида Касымалиева объяснила, почему не стала судиться с парламентом
15:33
Вторая волна COVID-19. Работу школ предлагается возобновить точечно