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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Постановление ЖК об утверждении Садыра Жапарова премьером поступило президенту

Постановление Жогорку Кенеша об утверждении Садыра Жапарова в должности премьер-министра поступило в аппарат президента. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.

По ее словам, в течение трех дней Сооронбай Жээнбеков должен либо поставить свою подпись, либо вернуть документ в Жогорку Кенеш с возражениями.

Стоит отметить, что даже если глава государства не подпишет соответствующий указ, Садыр Жапаров становится легитимным премьер-министром согласно Конституции.

Статья 84, пункт 5 гласит: «Президент в трехдневный срок издает указ о назначении премьер-министра и остальных членов правительства. В случае если президент в вышеуказанный срок не издает указ о назначении премьер-министра и членов правительства, они считаются назначенными».

Напомним, что 10 октября на внеочередном заседании Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы кабмина. Юристы подвергли сомнению законность решения части нардепов — был нарушен целый ряд процедур регламента парламента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169004/
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