Кремль прокомментировал события в Кыргызстане

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Кыргызстане, пишут российские СМИ.

По его словам, в Кремле надеются на скорейшее урегулирование ситуации в рамках конституционного поля и считают это вопросом внутриполитического диалога в стране.

Президент России Владимир Путин не созванивался с президентом Сооронбаем Жээнбековым.

«Нет, сегодня не было», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее МИД России также отреагировал на ситуацию после парламентских выборов. Российская сторона выступила с официальным комментарием с позиции примирения. В комментарии подчеркивается, что Кыргызстан — стратегический партнер и союзник России и поэтому Москва заинтересована во внутриполитической стабильности республики. Дипломаты отмечают, что приоритетом должно оставаться демократическое развитие страны.

Минувшей ночью в городе произошли беспорядки из-за итогов парламентских выборов.