События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас

Сегодня ночью после митинга на площади Ала-Тоо против итогов выборов в Жогорку Кенеш и столкновений с милицией протестующие взяли штурмом «Белый дом». Из СИЗО и колоний выпустили несколько бывших высокопоставленных чиновников — экс-президента Алмазбека Атамбаева, экс-премьер-министров Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева и других.
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Полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев подал в отставку по собственному желанию. На должность его назначили 27 июля 2020 года.
В Бишкеке у здания «Форума» собираются сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В ближайшее время в эфир выйдет телеканал «Апрель».
Кабинеты и зал заседаний «Белого дома» разгромлены. Исчезли компьютеры, в дверях разбиты стекла. На многих этажах с потолка течет вода после тушения пожара.
В Бишкеке около здания СИЗО-1 собрались сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Они намерены освободить из заключения всех обвиняемых по делу о кой-ташских событиях 7-8 августа 2019 года.
Митингующие против результатов выборов депутатов Жогорку Кенеша захватили здание столичной мэрии. Информацию 24.kg подтвердил мэр города Азиз Суракматов.
В городе Ош проходит митинг в поддержку президента Сооронбая Жээнбекова. Около сотни молодых людей заявляют, что поддерживают действующего главу государства.
С площади Ала-Тоо в больницы поступило 590 пострадавших. Это данные на 8.00. По сведениям Минздрава, 439 пострадавших после оказания первой медицинской помощи отправили на амбулаторное лечение. Еще 150 с различными травмами госпитализировали.
Тринадцать человек в тяжелом состоянии находятся в реанимации.
Один из участников митинга на площади Ала-Тоо и последовавших за ним столкновений с милицией скончался от полученных травм в Нацгоспитале.
На площади в Оше собираются молодые люди спортивного телосложения. По словам очевидцев, они недовольны произошедшими событиями в Бишкеке. Участники акции протеста не поддерживают митингующих в столице.
Пресс-секретарь президента Кыргызстана Толгонай Стамалиева рассказала 24.kg, что Сооронбай Жээнбеков сейчас находится в Бишкеке.
Глава государства контролирует ситуацию и выражает уверенность в том, что все политические силы поставят интересы страны выше своих, не допустят раскола в обществе.Толгонай Стамалиева
«Все усилия он направляет на то, чтобы вернуть республику в правовое русло. В первую очередь это касается итогов парламентских выборов, прошедших 4 октября», — сказала она.