События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас

изменить порядок

Полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев подал в отставку по собственному желанию. На должность его назначили 27 июля 2020 года.

В Бишкеке у здания «Форума» собираются сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В ближайшее время в эфир выйдет телеканал «Апрель».

Кабинеты и зал заседаний «Белого дома» разгромлены. Исчезли компьютеры, в дверях разбиты стекла. На многих этажах с потолка течет вода после тушения пожара.



В Бишкеке около здания СИЗО-1 собрались сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Они намерены освободить из заключения всех обвиняемых по делу о кой-ташских событиях 7-8 августа 2019 года.

Митингующие против результатов выборов депутатов Жогорку Кенеша захватили здание столичной мэрии. Информацию 24.kg подтвердил мэр города Азиз Суракматов.

В городе Ош проходит митинг в поддержку президента Сооронбая Жээнбекова. Около сотни молодых людей заявляют, что поддерживают действующего главу государства.

С площади Ала-Тоо в больницы поступило 590 пострадавших. Это данные на 8.00. По сведениям Минздрава, 439 пострадавших после оказания первой медицинской помощи отправили на амбулаторное лечение. Еще 150 с различными травмами госпитализировали. Тринадцать человек в тяжелом состоянии находятся в реанимации.

Один из участников митинга на площади Ала-Тоо и последовавших за ним столкновений с милицией скончался от полученных травм в Нацгоспитале.

На площади в Оше собираются молодые люди спортивного телосложения. По словам очевидцев, они недовольны произошедшими событиями в Бишкеке. Участники акции протеста не поддерживают митингующих в столице. Фото из соцсетей. Около 200 человек собрались на площади в Оше