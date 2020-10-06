Выборы-2020. Встреча президента с лидерами партий перенесена на 9.00

Встреча президента Сооронбая Жээнбекова с лидерами партий, которые приняли участие в парламентских выборах, состоится сегодня, 6 октября, в 9.00.

«На встречу приглашены лидеры всех 16 политорганизаций», — подчеркнули в пресс-службе главы государства.

Ранее сообщалось, что встреча состоится в 11.00.

Напомним, что на акцию протеста вышли представители 11 партий, не согласные с итогами голосования: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо» и «Ыйман Нуру». Они потребовали отменить итоги выборов и назначить новые.

Акция протеста переросла в столкновения с силами правопорядка. Есть раненые.