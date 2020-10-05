Выборы-2020. Президент намерен встретиться с лидерами партий

Президент Сооронбай Жээнбеков завтра намерен встретиться с лидерами партий, которые приняли участие в парламентских выборах. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Уточняется, что на встречу будут приглашены лидеры всех 16 политорганизаций. Встреча запланирована на 11.00.

Сегодня на акцию протеста вышли представители 11 партий, не согласные с итогами голосования: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо» и «Ыйман Нуру». Они потребовали отменить итоги выборов и назначить новые.

Акция протеста переросла в столкновения с силами правопорядка. Есть раненые.