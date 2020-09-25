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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Из списка партии «Кыргызстан» вышел Кубат Оторбаев

Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов приняла решение исключить из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты от партии «Кыргызстан» Кубата Оторбаева.

Уточняется, что Кубат Оторбаев, который является главой ОсОО «Цифровые технологии», подал заявление по собственному желанию.

Отметим, что, согласно данным портала talapker.shailoo.gov.kg, Кубата Оторбаева в списке претендентов на мандаты не было.

Кубат Оторбаев с 2015 по 2018 год был омбудсменом, в отставку ушел досрочно по собственному желанию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166480/
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