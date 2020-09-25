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Власть

Выборы-2020. Из парламентской фракции «Кыргызстан» вышел еще один депутат

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша от парламентской фракции «Кыргызстан» Жаныбека Жоробаева.

Решение принято на основании поступившего личного заявления о сложении полномочий народного избранника. Удостоверение депутата признано недействительным.

Отметим, что в преддверии выборов в парламент из фракции «Кыргызстан» вышло рекордное число депутатов. Большинство баллотируется в седьмой созыв Жогорку Кенеша.

Жаныбек Жоробаев, напомним, принес присягу 14 мая 2020 года. Он пришел в парламент вместо Жаныбека Исаева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166471/
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