Выборы-2020. Из парламентской фракции «Кыргызстан» вышел еще один депутат

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша от парламентской фракции «Кыргызстан» Жаныбека Жоробаева.

Решение принято на основании поступившего личного заявления о сложении полномочий народного избранника. Удостоверение депутата признано недействительным.

Отметим, что в преддверии выборов в парламент из фракции «Кыргызстан» вышло рекордное число депутатов. Большинство баллотируется в седьмой созыв Жогорку Кенеша.

Жаныбек Жоробаев, напомним, принес присягу 14 мая 2020 года. Он пришел в парламент вместо Жаныбека Исаева.