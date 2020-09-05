Выборы-2020. Балашка, сестры, братья, безработные. Кто еще в списке «Ата Мекена»

Центризбирком зарегистрировал 15 партий для участия в выборах депутатов Жогорку Кенеша. С 4 сентября в Кыргызстане стартовала агитационная кампания.

Одной из первых ЦИК зарегистрировал партию «Ата Мекен». К политобъединению у сотрудников ведомства практически не возникло вопросов: все документы социалисты сдали вовремя и в полном объеме. Опыт как-никак.

24.kg изучило список «Ата Мекена». В нем 150 человек.

Золотые мальчики

Еще до начала агиткампании партия объявила об обновлении. Лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев сообщил, что не будет баллотироваться. Вслед за ним отказались от попытки получить депутатский мандат и другие старожилы политорганизации — бывший глава МЧС Дуйшенкул Чотонов и экс-вице-спикер ЖК Асия Сасыкбаева. № 1 в списке ожидаемо достался Жанару Акаеву.

В 2015 году, будучи обласканным Алмазбеком Атамбаевым, Жанар Акаев с должности пресс-секретаря главы государства сразу попал в топ списка кандидатов в депутаты от СДПК и легко пришел в шестой созыв. Однако в марте 2017-го его исключили из фракции. Причина — несоответствие позиции нардепа генеральной линии партии. Незадолго до смены президента молодой политик стал выступать с резкой критикой в адрес властей и поддерживать оппозицию. Он осудил действия правоохранительных органов, практически создавших Белиз-гейт, и выступал в поддержку Омурбека Текебаева.

В одном из своих публичных выступлений Алмазбек Атамбаев назвал Жанара Акаева балашкой.

Балашка по имени Жанар Акаев забыл, что на выборах мы оплачивали все его расходы. Алмазбек Атамбаев

Год назад Жанар Акаев, как и многие политики, засветился в компании экс-таможенника Райымбека Матраимова. Многие стали предполагать, что на выборы в ЖК Акаев пойдет с партией «Мекеним Кыргызстан», которую ассоциируют с кланом Матраимовых. Однако в январе 2020-го политик заявил, что намерен создать новое политобъединение и баллотироваться в парламент. А потом оказался первым в списке «Ата Мекена».

Фото из интернета. Жанар Акаев на мероприятии, организованном Райымбеком Матраимовым

Под № 2 еще один молодой активист с большими амбициями Тилек Токтогазиев. До прихода в политику он занимался бизнесом, имеет несколько теплиц и мечтал засеять 100 гектаров на Иссык-Куле огурцами и помидорами. В мае 2019 года Токтогазиев заявил, что готов стать министром сельского хозяйства и взять на себя ответственность за кардинальные реформы в отрасли. Его кандидатуру поддержала фракция «Бир Бол». Однако министром стал Эркинбек Чодуев, а Токтогазиеву предложили должность замглавы ведомства. Амбициозный активист отказался.

Кочевой народ

Под № 3 в списке значится депутат от фракции СДПК Рыскелди Момбеков. Он был членом политсовета социал-демократов, приняв сторону Алмазбека Атамбаева и осудив действия Сагынбека Абдрахманова. Момбеков оставался верным бывшему президенту до последнего. Даже после событий в Кой-Таше продолжал навещать заключенного под стражу Атамбаева и беспокоился о его здоровье.

Рыскелди Момбеков также известен громкими заявлениями, которые становились предметом судебных разбирательств.

На заседании Жогорку Кенеша депутат заявил, что глава Госкомсвязи Бакыт Шаршембиев является фигурантом восьми уголовных дел. Последний подал судебный иск и выиграл. Рыскелди Момбеков был вынужден заплатить 25 тысяч сомов в качестве компенсации за моральный ущерб.

Как и в любой другой партии, участвующей в нынешней гонке, в «Ата Мекене» тоже есть перебежчики.

В списке много депутатов, перекочевавших из других политобъединений. На 4-м месте еще одна бывшая социал-демократка Эльвира Сурабалдиева — владелица рынка «Кудайберген», который достался ей в наследство от покойного отца Жыргалбека Сурабалдиева. Предпринимателя убили в 2005 году. В 2008-м виновным в совершении преступления признали Эркина Мамбеталиева, телохранителя и приближенного Алмазбека Атамбаева. Он был осужден на пожизненный срок, а в 2011 году суд пересмотрел дело и отпустил Мамбеталиева.

Решение дочери убитого от рук охранника лидера СДПК бизнесмена баллотироваться в шестой созыв в 2015-м вызвало много вопросов в обществе.

До 2018 года Сурабалдиева служила верой и правдой Алмазбеку Атамбаеву и была согласна с генеральной линией СДПК. Однако, когда противостояние между бывшим главой государства и нынешним вошло в открытую фазу, резко сменила риторику. В соцсетях стала публиковать фотографии с Сооронбаем Жээнбековым. А в 2019-м проголосовала за снятие неприкосновенности с Атамбаева и лишение его статуса экс-президента.

Фото с личной страницы Эльвиры Сурабалдиевой. С президентом Сооронбаем Жээнбековым

На 6-й позиции аудитор Счетной палаты Акылбек Тумонбаев. В 2015 году он баллотировался тоже по списку «Ата Мекена». Тогда был на 56-м месте. А в 2016-м получил должность аудитора по квоте фракции «Бир Бол». До того был директором Госинспекции по энергетике и газу.

Еще один социал-демократ, сменивший ориентиры, — Абдывахап Нурбаев, он на 10-м месте. Есть и депутаты местных кенешей от других партий: на 26-м месте Суйунбек Курванбаев, он депутат Кызыл-Кийского горкенеша от фракции «Республика — Ата Журт», на 33-м — Жаныбек Нариев, депутат Ошского горкенеша от «Кыргызстана».

В топе также депутаты ЖК — давние члены «Ата Мекена»: на 8-м месте Наталья Никитенко, на 11-м — Эмиль Токтошев, на 15-м — Бахадыр Сулейманов.

Дети, братья и сестры

В обновленный «Ата Мекен» вошли также родственники некоторых политиков. Под № 12 числится Турсунбу Чотонова — дочь экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

Фото из интернета. Турсунбу Чотонова

Еще один родственник — Абылкасым Шерниязов. Он в списке 9-й. Указан как основатель фондов «Манас-Мурас» и «Сайра комуз». Кандидат приходится братом покойному бывшему министру внутренних дел Болоту Шеру и нардепу Садыку Шер-Ниязу.

Сын экс-спикера нижней палаты парламента Абдыганы Эркебаева — бизнесмен и бывший консул посольства КР в Китае Азат Эркебаев — на 13-м месте. Сейчас числится безработным.

Под № 18 идет сын бывшего депутата парламента Мурата Джураева Улан Джураев. Он финансовый директор ОсОО «Спец Проект Монтаж».

Не таможенником единым

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Выяснилось, что в списке «Ата Мекена» не один таможенник. Кроме Кима Ин Сена (№ 14), вокруг которого в июле разгорелся скандал, в перечне под № 30 значится Бектур Айнабаев. Последний числится инспектором отдела таможенного контроля таможни «Нарын». Он также был начальником финансово-экономического управления Центральной таможни. Из открытых источников стало известно, что Айнабаев сдавал декларацию в 2015 году, будучи главой управления. Его суммарный доход тогда составил 414 тысяч 282 сома за 12 месяцев. Официально у него нет ни квартиры, ни дома, а лишь старенькие «Жигули» и «Тойота Камри». У родственников никакого задекларированного имущества нет.

На 16-й позиции бизнес-леди Кундус Кырбашева. Из открытых источников известно, что она владеет несколькими ОсОО, в том числе «Эрвуд and Co» и «СуЛу», которые занимаются оптовой торговлей, а также «Кыргыз Жер» и «Анчета», они добывают цветные металлы, гравий и песок.

Фото из интернета. Керимберди Макеев

Еще один интересный кандидат — Керимберди Макеев. Он в списке под № 17. Зампредседателя правления ЗАО «Группа компаний АККА». Об этом акционерном обществе широкой общественности стало известно в 2018-м.

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Скандал вокруг этой компании разгорелся, когда правительство, возглавляемое Сапаром Исаковым, подписало договор о реализации «Умного города». Свои средства в проект планировали вложить китайские предприятия Huawei и Beijing China Veterns Lingxin Capital Management, а также отечественное ОсОО «Ака минералз энд майнинг». Учредителем последнего является «Группа компаний АККА».

Сообщалось, что к этой фирме имеет отношение китайский предприниматель уйгурского происхождения Хабибула Абдукадыр — бизнес-партнер экс-таможенника Райымбека Матраимова.

Кроме того, «Ака минералз энд майнинг» хотела также купить MegaCom. Изучая активы компании, 24.kg установило, что предприятие, занимающееся добычей полезных ископаемых, спешно сменило название на «Ака инвест» и место регистрации, переехав из частного дома в кафе «Кашгарка».

Инвестиционный проект трещал по швам. Кабмину пришлось расторгнуть соглашение с формулировкой о «представлении некачественного ТЭО».

Безработные

В списке «Ата Мекена» много безработных — 82 человека. Бывший таможенник Ким Ин Сен в их числе. Кроме того, нигде не работает сейчас экс-замминистра экономики Эльдар Абакиров (№ 5).

Бизнесмен Евраз Осмонов (№ 7) тоже сейчас числится безработным, а также бывший директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений Бакыт Рыспаев (№ 21).

Фото из интернета. Сейтек Качкынбаев

Эксперт по правовым вопросам Сейтек Качкынбаев (№ 22) в настоящее время тоже без работы. Он уже баллотировался в Бишкекский горкенеш от партии «Демократ», где был председателем. Однако на выборах в 2016 году политорганизация не набрала необходимого количества голосов.

Под № 53 значится Бакыт Романов, он теперь тоже безработный. Возглавлял политическую партию «Улуу биримдик» и был директором республиканского дворца «Манас».

В 2010-м Бакыт Романов обвинил своего нынешнего сопартийца Садыка Шер-Нияза в рейдерстве.

Он заявил, что Шер-Нияз, взяв в аренду здание кинотеатра «Манас» в столице, в котором располагается Республиканский дворец молодежи, рейдерским путем захватил его. Но позже Романов принес извинения.

В числе безработных и экс-глава сельской управы Оттук Нарынского района Автандил Молдосалиев, он под № 63.

Есть в списке «Ата Мекена» и кандидаты с неоконченным высшим образованием. Таких пять человек: Алмазбек Курманкулов (№ 42), Алмаз Тарыкбаев (№ 46), Нурсултан Калилов (№ 49), Максатбек Асанбеков (№ 66) и Дильшат Даутов (№ 83).