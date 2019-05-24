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Общество

Кыргызский бизнесмен готов возглавить Министерство сельского хозяйства

Молодой кыргызский бизнесмен Тилек Токтогазиев выдвинул свою кандидатуру на должность министра сельского хозяйства и мелиорации. Об этом он написал на своей странице в сети Facebook.

«Готов взять ответственность за проведение кардинальных реформ в сельском хозяйстве. Официально выдвигаю свою кандидатуру на должность министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР. Потому что устал ждать перемен, так же как и сотни тысяч наших фермеров по всей стране», — написал Тилек Токтогазиев.

Бизнесмен также отметил, что у него есть четкое видение необходимых реформ. А главной целью и индикатором эффективности Минсельхоза должно быть благосостояние фермера. Для оптимизации работы ведомства Тилек Токтогазиев предложил почти в 17 раз сократить структуру Минсельхоза — с 5 тысяч до 300 сотрудников.

О своем желании Тилек Токтогазиев пока заявил только на странице в Facebook. Журналистам он рассказал, что не обсуждал свою кандидатуру с представителями правительства. Однако он сейчас изучает процедуру и готов официально подать заявку.

Отметим, что Тилек Токтогазиев занимается тепличным бизнесом. Он входит в бизнес-ассоциацию молодых предпринимателей «ЖИА». Интересно, что писать посты с критикой работы Минсельхоза он начал на этой неделе, когда стало понятно, что теперь уже экс-глава ведомства Нурбек Мурашев не усидит в своем кресле.

Напомним, что Нурбек Мурашев сегодня подал в отставку, посчитав, что его усилия на посту главы Минсельхоза не оценили.
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